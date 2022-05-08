BBP Genel Başkanı Destici Anneler Günü'nü kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, bugünün kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemini herkese hatırlatmasına vesile olmasını diledi.

Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "anne" kelimesinin karşılıksız, sınırsız, hesapsız, hiç tükenmeyen bir sevgiyi ifade ettiğini, herkes için "anne" kelimesinin bir ömür boyu süren fedakarlığın ismi olduğunu belirtti.

Hayata dair her alanı şekillendiren haklar ve kurallar bütünü olan İslam dininin, annenin çocuğu üzerindeki hakkını kutsal saydığını ve insanların arasındaki hakların en üstünde konumlandırdığını kaydeden Destici, "Kur'an-ı Kerim'de bu konuya dair çok sayıda ayeti kerimeyle birlikte, Peygamber Efendi'mizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifi, 'Müslümanım' diyen herkes için annelik kavramını hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde özetler." ifadesini kullandı.

Bu yıl da her Anneler Günü'nde olduğu gibi ellerin annelere sevgiyle, saygıyla uzatılarak hayır duası isteyeceğini belirten Destici, Anneler Günü'nün, en değerli varlıklarını ebediyete uğurlamış evlatlar için ise bir hüzün günü olacağını ifade etti.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu tarihler, aynı zamanda hepimiz için, ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağlayan ve bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkese, hepimize hatırlatan vesileler olmalı. Her günümüzü Anneler Günü gibi yaşamamız gerektiği ve içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi annelerin çabası ve duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, başta kıymeti hiçbir değerle ölçülemeyecek olan annem ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."