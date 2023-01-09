BBP Genel Başkanı Destici, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak şu andaki düşüncemiz, kararımız, niyetimiz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak şu andaki düşüncemiz, kararımız, niyetimiz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir." dedi.

Destici, partisince düzenlenen 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasına, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak ve 2023'ün hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Türkiye'nin geçen yıl dünya ülkeleriyle kıyaslandığında başarılı bir sınav verdiğini, salgının ekonomik olarak tüm dünyayı etkilediğini belirten Destici, Türkiye'nin, ekonomi konusundaki sıkıntılarını tam olarak atlatamasa da iyileşmeye doğru güçlü bir adım attığını söyledi.

Çiftçi, esnaf ve sosyal politika uzmanlarından oluşan bir komisyonun asgari hane geçim rakamını belirlemesi önerisini hatırlatan Destici, gelecek günlerde bunun, Türkiye'nin gündemine gelmesini beklediklerini dile getirdi.

"Vay Türkiye'nin haline"

Yüksekova'yı geçen hafta ziyaret ettiğini anlatan Destici, "Altılı masadaki bütün genel başkanlar kayyumlara karşı olduklarını söylüyorlar. 'Seçim biter bitmez PKK'lı belediye başkanları göreve getirilecek' diyorlar. Bölgede teröre karşı olan vatandaşlarımızda bir endişe var. Acaba gerçekten bu olabilir mi? 'Olursa biz ne yaparız o zaman' diye soruyorlar. Bu endişenin tamamen ortadan kalkmasının yegane yolu 2023 seçimlerinin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması ve Cumhur İttifakı'nın ülkeyi yönetmeye devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVA Partisi Genel Başkanı, HDP'nin diliyle konuşmaya başladı. HDP de DEVA da 'Anayasadan Türklük çıkarılsın' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da aynı şeyi söylüyor" ifadesini kullanan Destici, bunların altılı masa konusunda kendilerini endişeye sevk ettiğini vurguladı.

Mustafa Destici, "Maazallah 2023'te farklı bir netice çıktığında vay Türkiye'nin haline diyorum. Demokrasi, barış, milli irade bunların hepsine saygımız sonsuz. Herkes istediği yere oy verebilir, ama önemli olan devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü. Milletin geleceğini nasıl teminat altına alacağız, bu çok önemli." diye konuştu.

Siyasi partilere Hazine'den verilen yardımın çok büyük olduğunu, ekonomik sıkıntı yaşanan bir ortamda bu yardımı doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, "4,5 milyardan bahsediyoruz ve 5 siyasi parti. 4,5 milyar olmasa da 450 milyon olsa yetmez mi, hatta 45 milyon olsa yetmez mi?" görüşünü paylaştı.

"Cumhur İttifakı'nı kendilerine örnek alacaklar"

BBP Genel Başkanı Destici, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesinin, Cumhur İttifakı'nda genişleme anlamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine, Destici, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine uygun siyasi partilerin, ittifak içinde yer almaya karar vermelerinin sakıncasının olmadığını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, altılı masadaki genel başkanların imza yetkisi konusundaki açıklamalarına ilişkin soruya da Destici, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyuyla ama kukla bir cumhurbaşkanı olacak. Bir noter vazifesi görecek. Ülkeyi 6 tane siyasi partinin genel başkanı yönetecek. Peki yönetebilecek mi? Bence yönetemeyecek. Bir aday konusunda dahi hala şu ana kadar bir fikir birliğine varamamış altılı masa, ekonomide nasıl bir fikir birliğine varacak, eğitimde nasıl fikir birliğine varacak, sağlıkta nasıl fikir birliğine varacak? Milletimizin bunu görmesi lazım, yönetmeleri mümkün değil. Eğer gerçekten Türkiye'yi yönetmeye taliplerse Cumhur İttifakı'nı kendilerine örnek alacaklar ve Türkiye'yi yönetebilecek bir cumhurbaşkanı adayının etrafında birleşecekler."

"Konu yargıdadır"

Destici, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görüşünün sorulması üzerine, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Savcılığın ve emniyetin gerekli çalışmayı yaptığını anımsatan Destici, "Konu yargıdadır. Birileri, emniyet hiç ilgilenmemiş, savcılık hiç soruşturma yapmamış, yargı harekete geçmemiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Yargılama sürecinde olan bir konuyla ilgili daha farklı, daha fazla ne söylenmesi beklenebilir." ifadesini kullandı.

"Büyük Birlik Partisi olarak kendi logonuzla mı seçime gireceksiniz" sorusu üzerine, tüm illerde seçim çalışması yaptıklarını ve potansiyellerinin yüksek olduğu 28 ilde 33 seçim çevresinde çalışma yürüttüklerini aktaran Destici, "Bizim, Büyük Birlik Partisi olarak şu andaki düşüncemiz, kararımız, niyetimiz, Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir." sözlerini sarf etti.

Seçim tarihine ilişkin soruyu da Destici, "Seçimlerin en fazla bir ay öne alınacağını düşünüyoruz." diye yanıtladı.