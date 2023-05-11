BBP Genel Başkanı Destici 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben çok rahatlıkla Cumhurbaşkanı'mızın yüzde 51'in üstünde bir oyla birinci turda seçileceğini hem sahada görüyorum hem de bize gelen bilgiler böyle. Buna yürekten inanıyorum.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben çok rahatlıkla Cumhurbaşkanı'mızın yüzde 51'in üstünde bir oyla birinci turda seçileceğini hem sahada görüyorum hem de bize gelen bilgiler böyle. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Destici, AA'ya yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin siyasi partiler, Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadığını, 11 ilin zarar gördüğünü, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, devletin tüm kurumları ile vatandaşların depremzedelerle büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ifade etti.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti olarak deprem bölgesinde yaptıkları ziyaretlerde vatandaşların üzgün ama diğer yandan devleti yanlarında görmekten memnun olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı ile seçime katıldıklarını, seçim kampanya sürecinde bazı programlara Erdoğan, bazılarına ise parti olarak katıldıklarını anlatan Destici, "En son İstanbul mitingi tüm mitinglerin zirvesi oldu. Sadece siyasi rakiplerimize değil, onları destekleyen ABD'sinden İngiltere'sine, onlarla seçim işbirliği yapan PKK'sından diğer terör örgütlerine kadar hepsine bir korku verdi. Cumhur İttifakı'nı destekleyen, devletin varlığının yanında, ülkesinin bütünlüğünün yanında duran vatandaşlarımıza da bir güven verdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Destici, "Sahada da gördüğümüz, Cumhurbaşkanımız bu pazar ilk turda seçilecek. İpi göğüsleyecek ve bütün başlatılan yatırımlar, atılan bütün adımlar devam edecek." dedi.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi, vatansever kardeşlerime seslenmek istiyorum; belki kızgınlıkları, öfkeleri, kırgınlıkları vardır. Daha önce partilerinde yaşadıkları, istenmeyen süreçler yaşanmıştır. Bunları öne getirerek seçimlere gitmek ya da oy tercihini farklı kullanmak devletimize, ülkemize ve milletimize zarar verecektir. Bütün milliyetçi ve ülkücü arkadaşlarımdan kızgınlıklarına yenilerek ikinci tur şansı dahi olmayan bir adaya oy vermek yerine, oylarını Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a vermelerini istiyorum. Gün, birlikte olma günüdür. Gün devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak ve onun Cumhurbaşkanı adayına oy vererek birinci turda seçilmesine destek sağlama günüdür."

"Bir oylarının dahi boşa gitmeyeceğini bilerek partimize oy verebilirler"

BBP'nin seçime 81 il, 87 seçim çevresinde kendi amblem ve listesiyle girdiğini belirten Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partilerinin kazanması için seçim çalışmalarını iki koldan yürüttüklerini ifade etti.

Destici, şunları kaydetti:

"Tüm seçmenlerimizden Büyük Birlik Partimize ve partimizin adaylarına oy vermelerini istirham ediyoruz. Öyle bir seçimdeyiz ki, artık baraj yok. Yani biz bir ittifak içinde olduğumuz için yüzde 7'lik baraj bizi kapsamıyor. İttifakımızın toplamı 7'yi aldığında biz de ittifaktaki bütün partiler de barajı geçmiş sayılıyoruz. Daha önceki yıllarda bunun sıkıntısını çok çektik ama şu anda bu konuda rahatız ve partimize oy vermeyi düşünen tüm seçmenlerimiz, bir oylarının dahi boşa gitmeyeceğini bilerek oy verebilirler. BBP'ye verilen her oy Cumhur İttifakı'na verilen oydur. Bazen sahada yanlış söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte BBP'ye verilen oyların boşa gideceği, hala eski sistemmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Bizim ana sloganımız, 'Büyük Birlik, Büyük Türkiye'. Bir oy Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a, bir oy Büyük Birlik Partisine diyoruz."

Seçim süreci başladığında Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun biraz düşük olduğunu, gelinen sürede oy oranının büyük ölçüde yükseldiğini belirten Destici, "Oy oranı yüzde 50 bandına geldi. Yurt dışından gelecek oylar var. Geçtiğimiz seçimlerdeki yurt içi oy dağılımına baktığımızda Cumhur İttifakı'mızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en az yüzde 1 artısı var. Önümüzdeki iki günü de çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizde, ben çok rahatlıkla Cumhurbaşkanımızın yüzde 51'in üstünde bir oyla birinci turda seçileceğini hem sahada görüyorum hem de bize gelen bilgiler böyle. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili pazarlığımız yok"

Destici, seçimlerde ilk hedeflerinin oylarını yüzde 5'in üzerine taşımak, ikinci hedeflerinin ise TBMM'de en az grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın geçen yıllarda büyük başarılara imza attığını, enerjiden sanayiye, çalışma hayatından sağlık politikalarına kadar ülkeye önemli kazanımlar sunduğunu söyleyen Destici, milletin terörle mücadele edenleri görmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın yalancı sözlere, yalancı baharlara, sözde milliyetçilere kanmamaları lazım ve dolayısıyla da sandığa mutlaka giderek, oylarını devletinin varlığı, ülkesinin bütünlüğü, milletinin geleceği için kullanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dış politikadan iç politikaya uluslararası alanda da çok tecrübeli bir lider haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye arabuluculuk görevini çok iyi şekilde yapıyor ve bütün dünya bunu takdir ediyorsa bu Cumhurbaşkanımızın tecrübesinden ve dünya siyasetindeki ağırlığından kaynaklanmaktadır. Biz Cumhur İttifakı içerisinde, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığımız, bakanlık, milletvekili pazarlığımız yok."

"Muharrem İnce Türkiye açısından, demokrasimizin bir zenginliğiydi"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini de değerlendiren Destici, İnce'nin ömrünü CHP'ye adadığını ve 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu anımsattı.

Destici, şöyle konuştu:

"İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda HDP, PKK onu desteklemediler, ayrı aday çıkardılar. Bugün Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Muharrem İnce'yi desteklemediler. Neden? İnce onlara özerklik sözü vermedi. Onlara Suriye'de devlet sözü vermedi, İmralı canisini çıkarma ve diğer teröristleri affetme sözü vermedi. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun onlara verdiği sözleri vermedi."

"CHP'nin dışardan aldığı güçle İnce üzerinde linç kampanyası başlattığını" söyleyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son birkaç gün öncesine geldiğimizde, özel hayatıyla kendi ifadesiyle bir kumpas kasetlerle, ses kayıtlarıyla yıldırma ve adaylıktan çekilmeye zorladılar. Bir diğer taraftan da Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğünü, eğer seçimi kaybederlerse bunun tek sorumlusunun Muharrem İnce olduğunu söylediler. Yani çoğulcu demokrasiye darbe yaptılar. İnce'nin ifadesiyle 'bir kaset kumpası, eğer adaylıktan çekilmezse bunun devamının geleceğiyle tehdit edilmesi' kabul edilebilir bir şey değildir. Şundan eminim, Memleket Partililer Muharrem İnce adaylıktan çekilse de götürüp oylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyecekler. İnce, Memleket Partisinin yoluna devam ettiğini söyledi. Muharrem İnce gibi oyları yüzde 10'un üstüne çıkmış bir cumhurbaşkanı adayı Türkiye açısından, demokrasimizin bir zenginliğiydi. Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünenleri, hatta Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünenleri ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye ve seçimi ilk turda bitirmeye davet ediyoruz."???????