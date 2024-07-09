BBP Genel Başkan Yardımcısı Dursun Çağlayan'ın babası toprağa verildi

İstanbul'da, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Dursun Çağlayan'ın vefat eden babası Hacı Mehmet Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 90 yaşında hayatını kaybeden Çağlayan için Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Törende Dursun Çağlayan, taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından Çağlayan'ın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Cenaze, Haraççı Aile Mezarlığı'na defnedildi.