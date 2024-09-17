BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan İdam Ceza Tasarısı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Alfatlı, iki suça idam cezasının getirilmesi noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Son günlerde Narin Güran ve Sıla bebekle ilgili yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu belirten Alfatlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri içimizi yakan, bizi derinden yaralayan Narin Güran evladımız. Hemen akabinde Sıla bebeğimiz var. Sözün bittiği yerdeyiz. Vicdanların kanadığı yerdeyiz. Dolayısıyla BBP olarak baştan beri iki konudaki suça idam cezasının getirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Birincisi yavrularımızı katleden ve sözlerini dahi ifade edemeyeceğimiz şekilde canice onları hayattan koparanlara idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. İkinci suç ise Mehmetçiklerimizi, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı ve yavrularımızı terör örgütleri, kalleşçe saldırılarıyla şehit ediyor. Dolayısıyla o bombayı patlatan, terör eylemini gerçekleştirenlere cezası verilmesi gerekiyor."

İki suça idam cezasının gelmesi için 3 milyona yakın imza topladıklarını anlatan Alfatlı, ülkenin her yerinde topladıkları imzaları TBMM'ye sunduklarını ifade etti.

Ekonomi politikalarına da değinen Alfatlı, "Asgari ücretlilerimizde, esnafımızda, dar gelirlimizde ve geniş kesimlerde ciddi bir ekonomik problem var. Enflasyon inşallah önümüzdeki tedbirlerle göreceli olarak düşme eğilimi içerisinde ancak hayat pahalılığı da devam ediyor. BBP olarak ekonomik anlamda projelerle bu sorunun çözümlenmesi noktasında önerilerimizi, fikirlerimizi ve görüşlerimizi yetkililerle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK üyeleri Recep Er ve Uğur Karaca da katıldı.