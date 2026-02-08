Haberler

BBP'den polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı


Büyük Birlik Partisi, Ankara'da araç muayene istasyonunda hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. BBP, olayın münferit bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini ve ihmal boyutlarının da incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.

BBP'den yapılan açıklamada, bir kamu görevlisinin ya da vatandaşın, gündelik bir işlem sırasında hayatını kaybetmesinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Yaşanan olayın münferit bir vaka olarak görülemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmiştir. Süreç yalnızca faillerle sınırlı kalmamalı, ihmal, zafiyet ve sorumluluk boyutları da titizlikle değerlendirilmelidir. Hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel



