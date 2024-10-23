Üye Girişi
Haberler

BBP Başkanı Destici'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

BBP Başkanı Destici'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin tesislerine yapılan terör saldırısını şiddetle lanetledi ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelerin durdurulamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı. Destici, "TUSAŞ'a, Türkiye'nin Savunma Sanayisine yapılmış olan bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tabii ki bu tür saldırılar Türkiye'nin Savunma Sanayii'ndeki ilerleyişini durduramayacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırııya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a, Türkiye'nin savunma sanayisine yapılmış olan bu hain ve kahpe terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Tabii ki bu tür saldırılar Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini durduramayacaktır. Türkiye bu saldırı sonrasında daha büyük bir azim ve kararlılıkla savunma sanayiindeki yoluna devam edecektir. Son dönemlerde savunma sanayiine vurgu yaptık. Bu saldırıda şunu ortaya koydu ki; Türkiye'nin şu anda en büyük gücü düşmanlarını, mücadele ettiği terör örgütlerini en çok korkutan savunma sanayi oldu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yürüyüşü olduğunu, İHA'larından SİHA'larına, kendi savaş uçaklarından balistik füzelerine kadar, tankına kadar düşmanlarını ürküttüğünü bu saldırı ile çok net bir şekilde gördük.

Saldırı sadece TUSAŞ'a, savunma sanayiine, milli savunmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılmadı. Saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine yapılmıştır. Terör saldırısını bir kere daha şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden birisi taksici olmak üzere beş kardeşimize Allah'tan rahmet siliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Asil ve necip Türk milletinin, aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Güvenlik Politika Türkiye Güncel Dünya TUSAŞ Terör

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye BRICS'e girecek mi? Murat Arslan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Taksici Murat Arslan kaç yaşında, nereli? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal mi? Atakan Şahin Erdoğan kimdir? (TUSAŞ) Şehit Güvenlik görevlisi çalışanı Atakan Şahin Erdoğan kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Canmaz kimdir? Şehit TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz kaç yaşında, nereli? Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli? Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli? Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Atletico Madrid Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! YOUNG BOYS INTER CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.