BBP Adayı Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanlığı Seçimini Kazandı

Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan BBP'nin adayı Adem Uzun, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Uzun, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, teşkilatına ve destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, seçimde Sivas'ın kazandığını söyledi.

Bu arada çok sayıda partili Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Partililer, zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti. Bazı vatandaşlar da araçlarla konvoy oluşturdu.