BBP Genel Başkanı Destici'den, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrine Ziyaret

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Destici, Yazıcıoğlu'nun kabri başında dua okuyup, karanfil bıraktı.