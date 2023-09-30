BBP, 22 Ekim'de büyük kurultaya gidiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sonuç bildirgesine göre partinin 12. Olağan Büyük Kurultayı 22 Ekim'de yapılacak.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında, genel merkez binasında düzenlenen BBP MKYK toplantısının sonuç bildirgesi paylaşıldı.

Sonuç bildirgesine göre BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı, 22 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede yaklaşık 1100 delege oy kullanacak, genel başkan, MKYK ve Merkez Disiplin Kurulu seçimleri gerçekleştirilecek.

Bildirgede, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırı da kınanarak, "İsveç'in Ankara Büyükelçisi çağırılarak nota verilmelidir. İsveç'in NATO'ya girişi, bırakın oylamayı, bu şartlarda Meclis'in gündemine bile getirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun desteklendiği ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğu belirtilen bildirgede, "Ermenilerin Karabağ'ın anayasal statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri ile sivil ve askeri unsurlara yönelik gerçekleştirdikleri terör eylemleri üzerine Azerbaycan devletinin Karabağ'ın belli bölgelerinde başlattığı yerel nitelikte terörle mücadele faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.