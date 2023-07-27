BBN Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kargo uçuşlarına başladı
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Litvanyalı ve Türk girişimcilerin ortaklığıyla kurulan BBN Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kargo uçuşlarına başladı.
Litvanyalı ve Türk girişimcilerin ortaklığıyla kurulan BBN Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kargo uçuşlarına başladı.
Alınan bilgiye göre, BBN Havayolları ilk kargo uçuşunu "TC-GCA" kuyruk tescilli "Airbus A321" tipi uçakla dün saat 03.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e transit kargo taşıyarak yaptı.
"Airbus A321" tipi kargo uçakları ile haftada 6 sefer yapmayı planlayan BBN, İstanbul Havalimanı'nda operasyon yapan 19. kargo hava yolu şirketi oldu.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel