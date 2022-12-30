BBDSO'dan Yeni Yıl Konseri Güncel Haberler Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Yeni Yıl Konseri"nde solist Damla Burcu Kılıç Sayın ve Cengiz Sayın sahneyi paylaştı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Yeni Yıl Konseri"nde solist Damla Burcu Kılıç Sayın ve Cengiz Sayın sahneyi paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Vladimir Lungu yönetti. Solistler, hazırladıkları yeni yıl özel programıyla müzikseverlerden tam not aldı. Konser sonunda solistler ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı ve kendilerine çiçek takdim edildi. Güncel Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü Burcu Kılıç Merinos Bursa Güncel Haberler

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