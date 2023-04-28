BBDSO'dan "Türkiye - İtalya Dostluk" konseri
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Türkiye - İtalya Dostluk" konserine klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs konuk oldu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO), "Türkiye - İtalya Dostluk" konserine klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs konuk oldu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Alessandro Bonato yönetti.
Gecede, Peter İlyiç Çaykovski'nin "Senfoni NO: 6" ve Carl Maria von Weber'in "Klarinet Konçertosu NO: 1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konser sonunda konuk sanatçı, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel