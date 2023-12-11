BBDSO, 'Bir Ulus Uyanıyor' Konserini Başarıyla Gerçekleştirdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Aylin Ateş, Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk ettiği 'Bir Ulus Uyanıyor' konserini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki konserde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelenmiş 'Bir Ulus Uyanıyor' adlı eser seslendirildi. Konser sonunda sanatseverler tarafından alkışlandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Bir Ulus Uyanıyor" konserinde, Aylin Ateş, Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Oğuzhan Balcı??????? yönetti.
Gecede, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelenmiş "Bir Ulus Uyanıyor" adlı eser, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda konuk solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.