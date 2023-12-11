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BBDSO, 'Bir Ulus Uyanıyor' Konserini Başarıyla Gerçekleştirdi

11 Aralık 2023 01:18 Son Güncelleme: 01:20 Abone Ol

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Aylin Ateş, Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk ettiği 'Bir Ulus Uyanıyor' konserini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki konserde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelenmiş 'Bir Ulus Uyanıyor' adlı eser seslendirildi. Konser sonunda sanatseverler tarafından alkışlandı.