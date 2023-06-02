BBC'nin yeni geçici yönetim kurulu başkanı belli oldu

İngiliz hükümeti, kamu yayıncısı BBC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp'ın nisan sonunda istifa etmesiyle boşalan koltuğa geçici olarak Elan Closs Stephens'ı getirdi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, BBC Yönetim Kurulu Üyesi Stephens'ın 12 ay boyunca yapacağı göreve 27 Haziran'da başlayacağını açıklarken, bu süre içinde asaleten görevlendirme çalışmalarının yapılacağını da belirtti.

Frazer, Stephens'ın kuruma istikrar getireceğini de kaydetti.

Stephens da ilk açıklamasında BBC'yi değişen medya dünyasına uyum sağlayacak şekilde dönüştürmeye çalışacağını ve sahip olduğu güveni koruyacağını anlattı.

Geçmişte ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ta çalışan eski BBC Yönetim Kurulu Başkanı Sharp, göreve getirilmesine ilişkin yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından görevi sürdüremeyeceğini belirterek nisanda istifa etmişti.

Sharp'ın, BBC'deki göreve seçilme sürecinde eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a verilen 800 bin sterlin (yaklaşık 21 milyon lira) krediyle bağlantısını ve potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamayarak kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği raporla tespit edilmişti.