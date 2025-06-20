BBC, Gazze'deki Sağlık Çalışanlarını Anlatan Belgeselin Yayınını İptal Etti

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar' belgeselinin tarafsızlık ilkesine uymadığı gerekçesiyle yayınını iptal etti. Yapımcı Basement Films, belgeselin hala onların ürünü olduğunu savunarak BBC'yi gazeteciliğe engel olmakla eleştirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurdu.

BBC'den yapılan açıklamada, yapım şirketi "Basement Films"e hazırlatılan ve şubatta yayımlanması planlanan belgeselin, "kamu yayıncısının tarafsızlık standartlarını karşılamadığına" karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiliz yayın kuruluşunun, yapımın haklarını yapım şirketine devrettiği ifade edildi.

Basement Films'den yapılan yazılı açıklamada, belgeselin en az 6 kez yayın tarihi aldığı ve kapsamlı bir denetim sürecinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "BBC artık ismini filmden çekiyor olabilir ancak bu belgesel hala onların ürünü olarak kalacak." denildi.

Yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear de açıklamasında BBC'yi gazeteciliğe engel olmak ve sesleri susturmakla suçladı.

BBC'nin belgeselin yayınını dün durdurma kararı aldığı, bu kararın yapımcılardan Ramita Navai'nin bir radyo programında "İsrail'in "savaş suçu işleyen bir haydut devlete dönüştüğü" yönündeki sözlerinin ardından geldiği düşünülüyor.

Söz konusu belgesel, savaş sırasında Gazze'de çalışan Filistinli sağlık çalışanlarının tanıklıklarını aktarıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayımladığı için özür dilemişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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