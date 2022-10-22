Bbc: ABD'de Aşırı Doz Fentanil'den Ölümlerin En Hızlı Arttığı Grup 13-19 Yaş Grubu

LONDRA, 22 Ekim (Xinhua) -- BBC, geçtiğimiz yıl 100.000'den fazla Amerikalının aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü, bunların büyük çoğunluğunu yetişkinlerin oluşturduğunu ancak aşırı doz uyuşturucudan ölümde en hızlı artış yaşanan grubun 13-19 yaş arası ergen grubu olduğunu bildirdi.

LONDRA, 22 Ekim (Xinhua) -- BBC, geçtiğimiz yıl 100.000'den fazla Amerikalının aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü, bunların büyük çoğunluğunu yetişkinlerin oluşturduğunu ancak aşırı doz uyuşturucudan ölümde en hızlı artış yaşanan grubun 13-19 yaş arası ergen grubu olduğunu bildirdi.

BBC geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberinde, Fentanil'in reçeteyle satılan ilaçları taklit etmek için giderek artan bir şekilde gökkuşağı renklerinde seri olarak üretilmeye başladığını ve bunları denemeye daha istekli olan çocukları hedeflediğini söyledi.

Haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı doz konusunda dünya ortalamasının 20 katı ölüm oranıyla uç bir örnek olduğu, İskoçya'nın da onu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Haberde, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde madde kullanımı araştırmacısı Joseph Friedman'ın, "Aşırı dozdan ölümde maalesef açık ara dünya birincisiyiz" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Friedman, ABD'de okul çağındaki çocuklarda aşırı dozdan ölüm oranının 2019 ile 2020 yılları arasında iki katına çıktıktan sonra geçtiğimiz yıl da yüzde 20 artış kaydettiğini söyledi.