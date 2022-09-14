Kırklareli gündem haberleri... Türkmenistan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Kaldırıldı Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberine göre Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırıldı. Türkmenistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırıldı. Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Kararda şöyle dendi: "Türkmenistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir." Kaynak: ANKA / Güncel Türkmenistan Türkiye Güncel Haberler

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