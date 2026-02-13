Haberler

Yeni Kadro İhdasları Yayımlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlara kadro ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 5, Göç İdaresi Başkanlığına 5, İstanbul Üniversitesine 1 kadro ihdası yapıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
