Bazı kamu kurum ve kuruluşlardaki kurul üyelerinin ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

Karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9. ve ek 1. maddelerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personeli, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı

ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini,

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan her türlü ödemelerin brüt aylık ortalaması, hiçbir şekilde 38 bin 753 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az ve tavan göstergelerin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan fazla olamayacak.

Buna göre, ödenecek ücretler BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 216 bin 507 lira, genel müdür yardımcıları için 186 bin 256 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 174 bin 439 lira, diğer personel için ise 161 bin 470 liradan fazla olmayacak.

KEGM, TDİ, TEMSAN'da ödenecek ücretler genel müdürler için 192 bin 333 lira, genel müdür yardımcıları için 157 bin 545 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 147 bin 552, diğer personel için ise 136 bin 587 lirayı geçemeyecek.

İller Bankasında ödenecek ücretler genel müdürler için 164 bin 648 lira, genel müdür yardımcıları için 135 bin 42 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 115 bin 335, diğer personel için ise 113 bin 96 liradan fazla olmayacak.

Sümer Holding ve diğer kuruluşlarda ise ödenecek ücretler genel müdürler için 158 bin 250 lira, genel müdür yardımcıları için 122 bin 715 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 114 bin 931 lira, diğer personel için ise 106 bin 390 lirayı geçemeyecek.

Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek.

Ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak kararla 2 Eylül 2023 tarihli ve 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.