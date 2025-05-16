Cumhurbaşkanlığı'ndan Acele Kamulaştırma Kararı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Acele Kamulaştırma Kararı
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Cumhurbaşkanlığı, bazı illerdeki taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin bir karar yayımladı. Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi dahilinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde çeşitli taşınmazlar kamulaştırılacak. Karar kapsamında, enerji üretim tesislerinin yapımı için gerekli alanlar da dahil olmak üzere birçok bölgede acele kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecek.

(ANKARA) -Bazı illerdeki taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında birçok ilde acele kamulaştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla başta İstanbul Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde acele kamulaştırma kararı verildi.

Yayımlanan karara göre; GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniyapanşıhlı Mahallesi sınırları içerisindeki 6541 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına,

Toplu Konut İdaresi(TOKİ) Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın İli, Merkez İlçesi, Balamba Mahallesinde, İzmir ili, Tire İlçesi, TOKİ Mahallesinde ve Karabük İli, Yenice İlçesi, Yortan Merkez Mahallesinde,

Silivri RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul ili Silivri ilçesindeki 17 taşınmaz bölgede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat Yerköy İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında belirlenen bölgelerde,

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Aydın, Denizli Eskişehir ve Sivas'ta belirlenen taşınmazların ve Topaz RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Çorum İlinde bulunan 79 bölgenin  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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