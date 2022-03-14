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Bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

MERSİN (AA) - Mersin'de çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Toros Devlet Hastanesi'nde görevli bazı doktorlar, hastanenin poliklinik girişinde toplandı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini okuyan doktorlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Hizmet Birliği Sendikası'nın hastane temsilcisi doktor Zafer Yıldırım, buradaki konuşmasında, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hekimlerin zor koşullar altında görev yaptığını dile getiren Yıldırım, sendika tarafından 3 günlük grev kararı alındığını bildirdi.

Yıldırım, istisnai birimler haricindeki hekimlerin iş bıraktıklarını belirterek, çalışma şartları ve ücretlerin iyileştirilmesini içeren talep maddelerini okudu.

Bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

Bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

Bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Devlet Hastanesi, İstiklal Marşı, Toros Dağları, Mersin, Güncel, Haberler

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