OSMANİYE (AA) - Hatay'da hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir ayara gelen hekimler adına basın açıklaması yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sadık Nazik, emekleri hakları, sağlıkları ve gelecekleri için bugün grevde olduklarını söyledi.

Nazik, 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram tadında geçirmeleri gerekirken, hakları için mücadele ettiklerini belirtti.

Sağlığın bir ekip işi olduğunu ifade eden Nazik, şunları kaydetti:

"Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hakkımızın gasbedilmesine kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı 'Sağlıklı bir gelecek ellerimizde, emek bizim söz bizim' diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu haklı ve onurlu mücadelemizde bütün hastalarımızın, toplumun desteğini bekliyoruz. Sağlığımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasına Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katılarak doktorlara destek verdi.