Bazı Bakanlık ve Kurumlara 244 Kadro İhdas Edildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 5, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na 200, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 5, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların unvan ve dağılımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 2 daire başkanı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 4 daire başkanı_ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 Meydan Meşkleri Topluluğu Müdürü, 1 Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürü, 1 Meydan Meşkleri Topluluğu Müdürü; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun merkez teşkilatına 13 şube müdürü ile taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı; TOKİ merkez teşkilatına 185 uzman ile 15 avukat; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 5 şube müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı ile 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadroları ihdas edildi.