Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Pakistan'da protesto edildi

Güncel Haberler

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cemaat-i İslami Partisi, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ve çeşitli sivil toplum örgütleri, başkent İslamabad, Lahor ve Karaçi gibi şehirlerde bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı protesto etti.

TLP lideri Saad Rizvi, Lahor'da yaptığı açıklamada, hükümetten bu eylemlerin tekrar yaşanmaması için İsveç ve Hollanda'ya protesto notası vermesini istedi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın talimatıyla ülkenin birçok şehrinde cuma namazının ardından Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı gösteri düzenlendi.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da da provokasyonlarına devam ederek Türk Büyükelçiliğinin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Hollanda İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title