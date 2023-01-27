Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Pakistan'da protesto edildi

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cemaat-i İslami Partisi, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ve çeşitli sivil toplum örgütleri, başkent İslamabad, Lahor ve Karaçi gibi şehirlerde bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı protesto etti.

TLP lideri Saad Rizvi, Lahor'da yaptığı açıklamada, hükümetten bu eylemlerin tekrar yaşanmaması için İsveç ve Hollanda'ya protesto notası vermesini istedi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın talimatıyla ülkenin birçok şehrinde cuma namazının ardından Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı gösteri düzenlendi.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da da provokasyonlarına devam ederek Türk Büyükelçiliğinin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.