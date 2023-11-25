Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Emin Uysal, Ayşe Taştan Konya ve Tuba Melikoğlu getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hasan Davulcu atandı.

Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Amasya Ticaret İl Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Batman Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Giresun Ticaret İl Müdürü Ali Yıldırım, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Sivas Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat Salman görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alınarak yerine Murat Gül getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve yönetim kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Genel Müdürlükte açık bulunan diğer yönetim kurulu üyeliğine Burak Aykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ferruh Akalın, Yönetim Kurulu Üyesi Edip Müyesseroğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Koç görevden alındı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak atandı.