Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Cem Erdem atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Çağlar Kaya'nın ataması yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine, Fatih Gökyurt getirildi.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlilik sınavında başarı gösteren 23 ticaret müfettiş yardımcısı atandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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