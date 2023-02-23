Bazı Arap ülkeleri, İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskını kınadı

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Mısır, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinlinin ölümü ve 100'ü aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan baskını kınadı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Mısır, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinlinin ölümü ve 100'ü aşkın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan baskını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarında uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını kabul edilemez olarak nitelendirerek kınadı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirerek İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu yükselten saldırıları kınandı. Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında işlenen suçlara kayıtsız kalmama çağrısında bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentinde düzenlediği saldırı kınandı ve Tel Aviv makamlarına tansiyonu düşürme çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Nablus'taki saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının derhal durdurulması için uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıldı.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısı kınandı ve uluslararası toplum, Filistinli sivilleri koruma yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesine davet edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'taki saldırısını kınadı. Açıklamada, söz konusu saldırılarla Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini yeniden canlandırma fırsatlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Arap Parlamentosu, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalar yayınladı.

İsrail ordusundan Nablus'ta katliam

İsrail güçleri dün sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.