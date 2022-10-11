Bazalt Kayalığı turistlerden yoğun ilgi görüyor

ARTVİN - Artvin'de Hatilla Vadisi Milli Park içerisinde yer alan Bazalt Kayalığı son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatilla Vadisi Milli Parkı'nda 2016 yılında hizmete alınan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası 2022 yılı Eylül ayıla birlikte yaklaşık 35 bin turist ağırladı. İl merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, son baharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Cam terasa bin 200 metre uzaklıkta bulunan ve turizm noktası olarak ilan edilen Bazalt Kayalar da son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede Bazalt Kayalar'ın oluşumuyla alakalı bilimsel veri bulunmasa da sütunların, volkanik patlama sonucu lavların soğumasıyla oluştuğu biliniyor. Kayaların özellikle görseli insanların ilgisini çekerken, bir çok yerli ve yabancı turist bölge ziyaret ederek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

"9 ayda 35 bin turist ziyaret etti"

Hatila Cam Teras Turizm İşletmecisi ve aynı zamanda Köy Muhtarı olan Ümit Akalın, yaptığı açıklamada "Cam terasa yoğun ilgi var. Son 9 aylık süreçteki verilere göre 35 bin civarında turist misafir ettik. Cam seyir terasının yanı sıra bazalt kayalar da ilgi görüyor. Hatila Vadisi Milli Parkı içerisindeki bazalt kayalıkları turizm noktası olarak ilan edildi. Cam seyir terası ile bazalt kayalıkları arasındaki mesafe yaklaşık bin 200 metre kadar. Aradaki mesafe kısa olduğu için gelen bütün misafirlerimiz aynı şekilde bazalt kayalıklarını da görmek istiyor. Buraya gelip buradaki fotoğrafı, manzarayı gördükten sonra gayet memnun bir şekilde dönüş yapıyorlar" dedi.

"Sosyal medyada gördüm ilk fırsatta ziyaret ettim"

Sosyal medyada görerek bazalt kayaları ziyaret eden Nezahat Dede, "İlk defa geliyorum. Sosyal medyada görmüştüm ilk fırsatta ziyaret ettim. Çok merak ediyordum ve merakımı giderdim. Herkese de tavsiye ederim çok güzel yerler. Kayaların şekilleri ve kolaylıkla kayaların üzerine çıkışımız, rahat bir gezişimiz. Yani bunlar gerçekten çok güzel çok gezmeye değer yerler" derken, Dilan Şahinbaş ise "Daha önce gelmemiştim ama biliyordum burada bazalt kayalar olduğunu. Burası tahmini 5 milyona yakın geçmişi olduğu biliniyor çünkü ilk volkanik patlamalarla oluşan bölge belki de dünyanın ilk oluşumunda ortaya çıktı. Bende ilk defa bazalt kayaları gördüm. Çok etkilendim. Alan derinliği, yukarıya doğru sütunların çıkması, güzel nizamlı şekilde çıkması çok etkilendim" ifadelerini kullandı.