Baytar Steakhouse kurucu ortağı Enes Chef: 'Topraktan çatala' sloganıyla hizmet veriyoruz

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya'da 2019 yılında kurulan ve bugün iki ayrı şubesinde 50'den fazla personeliyle hizmet veren Baytar Steakhouse, kentin en önemli et işletmeleri arasında yer alıyor. Steakhouse kültürüne olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken kaliteli hizmetiyle et severlere kapılarını açan Baytar Steakhouse'un kurucu ortaklarından Enes Baytar steakhouse konsepti üzerine bilgiler verdi.

''ÜRÜNLERİMİZİ KENDİ ÇİFTLİĞİMİZDE ÜRETİYORUZ''

Steakhouse konseptli restoranları tercih ederken en önemli noktanın etin kalitesini olduğuna değinen Baytar, ''Biz işletme olarak dry aged etleri yaklaşık 32 gün boyunca özel dolaplarda bekleterek lezzetlenmesini sağlıyoruz. Dallas ve T-bone steak etlerimizi beklettikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Fakat bu işletmeler arasında değişiklik gösterebiliyor. Biz ürünlerimizi kendi çiftliğimizde ürettiğimiz için diğer restoranlardan farkımız ortaya çıkıyor.'' dedi.

PİŞİRME TEKNİKLERİNE VE EKİPMAN KALİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Baytar Steakhouse'un diğer işletmelerden farkını ortaya koyduğu bir diğer püf noktanın da iyi bir eti yetiştirip marine ettikten sonra özel tekniklerle pişirmek olduğunu söyleyen Baytar, ''Etin lezzeti, pişerken ve servis edilirken ekipman kalitesi, fırında ve ızgarada pişirme tekniğine göre değişiyor. Biz genelde kömür ve dökümde eti pişirmeyi tercih ediyoruz. Pişiren kişinin etin hangi derecede piştiğini bilmesi de çok önemlidir. Türk damak tadına uygun olarak etin suyunun kaçmaması, hafif orta pişmiş olması lezzet ve görsellik anlamında daha başarılı olur'' şeklinde konuştu.

''AÇIK PEMPE RENGİ BULDUYSA İYİ ET DENEBİLİR''

Son olarak iyi bir nasıl olması gerektiğine de değinen Baytar, "İyi bir et yemek istiyorsanız görüntü çok önemli. Etin görüntüsü eğer açık pembe rengini bulduysa ve etteki yağlanma oranı, mermerleşme oranı fazlalaştıysa iyi et denilebilir. İyi bir etin görüntü olarak güzel olması elbette ki lezzet olarak güzel olması anlamına gelmiyor. Görüntü ve lezzet farklı şeylerdir. Lezzeti yakalamak için hayvanların neyle beslendiği önemlidir. Bizim farkımız, iyi eti seçerek işletmeye getirmektir. Diğer anlamda da iyi bir marina ve pişirme tekniğini uygulamamız bizim için önemli" dedi.

Haberler.com - Güncel