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Bayreuth'daki Festivale Atlıkarınca Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Bayreuth'daki Festivale Atlıkarınca Kazası: Çok Sayıda Yaralı
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Almanya'nın Bayreuth kentinde düzenlenen Bahar Festivali'nde zincirli bir atlıkarınca kazası meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Bayreuth kentindeki bir festivalde meydana gelen atlıkarınca kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Bayreuth'da düzenlenen Bahar Festivalindeki zincirli bir atlıkarıncada meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kaza sonrası çok sayıda kurtarma görevlisinin olay yerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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