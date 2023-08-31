Bayrampaşa Semt Pazarında Hırsızlık ve Sahte Para Uyarısı

Polis ekipleri Bayrampaşa'da bulunan semt pazarında vatandaşlara hırsızlık ve yankesicilik konusunda uyarılarda bulundu. Pazar esnafına ise sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceği anlatıldı.

Polis ekipleri Bayrampaşa'da bulunan semt pazarındaki vatandaşlara hırsız ve yankesicilik konusunda uyarılarda bulundu. Pazar esnafına ise sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceği anlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Altıntepe Mahallesi'nde bulunan semt pazarında vatandaş ve esnafı bilgilendirdi. Pazar yerinde esnaf ve vatandaşları kalabalık yerlerde yankesicilik olaylarına karşı sürekli ceplerini kontrol etmeleri, özellikle son günlerde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği, sahte para konusunda uyardı. Uyarıların ardından vatandaşlara ve pazar esnafına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Esnaf Mehmet Erkol, "Uyarılardan çok memnunuz, çok güzel. Böyle olaylar başımıza çok geliyor. Ayda bir tane mutlaka sahte para geliyor. Biz de mağdur kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Dikkatli olmaya çalışıyoruz ama işimiz yoğun olduğu için arada sıkıştırıyorlar" dedi.

Pazarda alışveriş yapan Nermin Kaçak, "Uyarılara uymak zorundayız, çok güzel bilgilendirdiler. Bu tarz olaylara hiç maruz kalmadım, kalmak da istemem" diye konuştu.

Alışveriş yapan başka bir vatandaş Kadriye Vatan ise, "Uyarılardan çok memnun kaldım. Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL