Bayrampaşa Kaymakamlığının bulunduğu binanın bodrumundaki kapalı hamamda yangın çıktı

Güncelleme:
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın bodrum katındaki kapalı hamamda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Bayrampaşa Kaymakamlığının bulunduğu binanın bodrum katındaki kapalı hamamda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe Nüfus Müdürlüğünün de bulunduğu 3 katlı binanın bodrum katındaki kapalı hamamda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın yayıldığı binadaki vatandaşlar yetkililerce tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yangınla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Binadaki duman tahliyesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
