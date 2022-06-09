Bayrampaşa'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler

Bayrampaşa'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Bayrampaşa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Bayrampaşa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağmalcılar Viyadüğü Topkapı istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EYH 352 plakalı otomobil, üç araca çarptıktan sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olduğu belirtilen 34 EYH 352 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Güncel Haberler

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