BAYRAMPAŞA'DA YOL VERME TARTIŞMASINDA OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

BAYRAMPAŞA'da yol verme tartışması sonrası bir kişi otomobili tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Murat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde gençlerin bulunduğu bir otomobil sokaktan geçmeye çalıştığı sırada, sokaktaki mahalle sakinleriyle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası otomobile binen bir kişi, otomobili yol ortasında duran mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Olayda 2 kişi otomobilin çarpışmasıyla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olaya karışan kişileri gözaltına alırken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastane kaldırıldı. Otomobilin mahalle sakinlerinin üzerine sürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Görgü tanığı Hasan Vatanlı, "Arabayı insanların üzerine sürdüğünü gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Ambulansla geldi, bir sürü polis ekibi geldi. Yaralanan hastaneye kaldırıldığı, öbürleri de kaçtı." dedi.

"KAVGA OLMUŞ SONRA BÖYLE OLDU "

Mahalle sakini Sertaç Surgurlu, "Geldiğimizde olay bitmişti. Bir kişi arabayla insanların üstüne sürmüş. Neden yaptıkları hakkında bilgim yok ama kavga olmuş sonrasından böyle olmuş. Sonra sokağa ambulans ve polis geldi." ifadesini kullandı. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.