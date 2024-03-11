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Bayrampaşa'da Yol Verme Kavgası: Silahla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

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Bayrampaşa'da trafikte yol verme kavgası yaşandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, silahla havaya ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayrampaşa'da, trafikte yol verme kavgası yaşadığı motosiklet sürücüsü baba ile oğluna silah doğrultup havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta, Orta Mahalle'de bir kişinin silahla havaya ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, sokakta aracıyla seyir halindeki A.Ç'nin motosiklet sürücüsü Y.Ş. ile arasında yol verme tartışması yaşandığını belirledi.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında A.Ç'nin oğlu Ö.Ç'nin de olaya karıştığı, karşılıklı darbetmenin gerçekleştiği tespit edildi.

Olaydan kısa süre sonra Y.Ş'nin aynı sokağa gelip kavga ettiği kişilere silah doğrulttuğu ve sonrasında havaya ateş açarak, olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Şüpheli Y.Ş, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla 5 Mart'ta yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa Kavga Güvenlik Trafik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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