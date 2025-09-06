Bayrampaşa'da Yol Tartışması Sonrası Sürücü Darbedildi

Haberler

İstanbul Bayrampaşa'da bir kamyonet ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi sonrası çıkan kavga, otomobil sürücüsünün darbedilmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde bir kamyonet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Kamyonetin otomobile çarpması sonucu aracından inen otomobil sürücüsü tutanak düzenlemek isteyince kamyonetteki üç kişi tarafından darbedildi.

Diğer sürücülerin araya girmesinin ardından Sefa G, otomobiliyle uzaklaştı.

İhbar üzerine polis, kamyonet sürücüsü S.C. ve beraberindeki P.C. ve E.O'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerden P.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.C. ve E.O. "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliye sevk edildi.

Kendisini darbedenlerden şikayetçi olan Sefa G, AA muhabirine, gözü ve kafasında şişlik olduğunu, kaşına 10 dikiş atıldığını söyledi.

Güven, "Eşimle gezintiden döndüğümüz esnada, taralı alandan şeride girmeye çalışan kamyonete yol vermedim diye arkadan aracıma vurdu. Aracımda hasar oluştu. Ben de tutanak tutmak için sinirli bir şekilde aşağı indim. Konuşmaya fırsat vermeden bir anda vurmaya başladılar." dedi.

