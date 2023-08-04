Bayrampaşa'da yaşlı adama otomobil çarptı: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da 90 yaşındaki yaşlı adam karşı yola geçmek isterken otomobil tarafından çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçerken yaşlı adama otomobil böyle çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da 90 yaşındaki yaşlı adam karşı yola geçmek istediği sırada seyir halindeki otomobili görmeyerek önüne atlayınca sürücü duramayarak yaşlı adama çarptı. 90 yaşındaki yaşlı adam çarpmanın etkisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eski Edirne asfaltı Rami istikametinde 90 yaşındaki Ali Efe isimli adam karşı yola geçmek istedi. Yaşlı adam seyir halindeki otomobili son anda görerek kaçmaya çalışırken sürücü manevra yapıp frene bassa da otomobili durduramayıp yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 90 yaşındaki adam yola savrulurken, araç sürücüsü aracından inerek yaşlı adamın sağlık durumunu kontrol etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 90 yaşındaki yaşlı adama ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan otomobil sürücüsü B.K. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayın görgü tanıklarından olan Recep Gündoğmuş, "yaya buradan geliyordu. Araçta buradan geldi. sonra vurdu. Ardından ben dur dedim bir yere gitme o da bir yere gitmedi. Sağlık durumu şu anda bilmiyorum. Ex olduğunu söylüyorlardı" ifadelerini kullandı.