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Bayrampaşa'da Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde Silahlı Kavga: 5 Yaralı

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Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kocatepe'de bulunan halde, dün akşam komşu iki esnaf arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada N.Ç.T, A.C.A, M.M.E, O.A. ve M.H.A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen O.Ş, M.Ş, T.Ş. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet polisleri, önlem amaçlı olarak halde beklemeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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