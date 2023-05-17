BAYRAMPAŞA'DA YAN BAKTIN KAVGASI KAMERADA

BAYRAMPAŞA'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, 'Yan baktın' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs çalışanı iki kişi ile 2 vatandaş arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, bir kişinin eline aldığı sebze kasasıyla saldırdığı anlar yer alıyor.