Bayrampaşa'da yabancı uyrukluları zorla alıkoyan 5 zanlı yakalandı

Bayrampaşa'da, yabancı uyruklu kişileri bir adreste zorla alıkoyarak ailelerinden fidye talep ettiği belirlenen 5 Afgan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yabancı uyruklu kişilerin zorla alıkonulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, silah ve bıçak zoruyla rehin alınan Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişi kurtarılırken Afgan şüpheliler A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. yakalandı.

Adresteki aramalarda, biri kurusıkıdan bozma 2 ruhsatsız tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ekiplerin araştırmalarında, İtalya'ya götürülmek için bu adrese yönlendirilen mağdurların cep telefonları ve paralarının gasbedilerek bir hafta boyunca silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları belirlendi.

Ailelerinden fidye istendi

Şüphelilerin, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişilerin ailelerinden 2 bin ile 3 bin avro arasında belirlenen miktarlarda fidye istediği de tespit edildi.

Afgan uyruklu 5 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AA / Güncel