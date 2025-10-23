Haberler

Bayrampaşa'da Viyadükte Kazada İki Motosikletli Yaralandı

Bayrampaşa O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nde kırılan genleşme derzleri nedeniyle meydana gelen kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Otoyolda lastikleri patlayan otomobillerin sürücüleri lastik değiştirmeye çalışırken yol bakım ekipleri derzleri yenilemek için çalışma başlattı.

Bayrampaşa O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nde kırılan genleşme derzleri nedeniyle meydana gelen kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Viyadüğün Edirne istikametindeki bazı genleşme derzlerinin kırılması sonucu otomobillerin lastikleri patladı.

Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, derzlerden geçmek isterken motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lastikleri patlayan sürücülerin lastik değiştirmeye çalıştığı görüldü.

Yol bakım ekipleri derzleri yenilemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
