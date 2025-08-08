Bayrampaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 kilo uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda durdurdukları araçtaki O.O'nun üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.O'nun uyuşturucuyu temin ettiği şüpheli S.D. de Akşemsettin Mahallesi'ndeki parka düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 kilo 129 gram uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 655 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. "Uyuşturucu kullanmak" ile suçlanan O.O. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
