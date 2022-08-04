Bayrampaşa'da üç çocuk, kırık cam şişesiyle başka bir çocuğu yaraladı İstanbul Bayrampaşa'da üç çocuk, kırık cam şişesiyle başka bir çocuğu yaraladı. İstanbul Bayrampaşa'da üç çocuk, kırık cam şişesiyle başka bir çocuğu yaraladı. Kartaltepe Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta M.Y'nin (11) yaralandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Yapılan araştırmalar ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu M.K. (8), A.A. (11) ve S.B'nin (10), kırık cam şişesiyle yanına gittikleri M.Y'yi elinden yaraladıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştıkları anlaşıldı. Üç çocuk, Gaziosmanpaşa'daki adreslerinde gözetim altına alındı. M.K, A.A. ve S.B, yaşlarının 13'ten küçük olması sebebiyle işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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