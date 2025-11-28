Haberler

Bayrampaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ters yöne giren otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ve otomobildeki iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumu ağır.

Şemsi Paşa Caddesi'nde dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışırken ters yöne giren otobüsle karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel



