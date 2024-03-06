Bayrampaşa'da Telefon Dolandırıcıları Tutuklandı

Bayrampaşa'da, kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran zanlılarla ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyaladıklarını ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi.

Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Albayrak'tan "teşekkür" paylaşımı

Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim." ifadesini kullandı.