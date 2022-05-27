Bayrampaşa'da tekstil atölyesindeki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da tekstil atölyesindeki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da tekstil atölyesindeki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Terazidere Mahallesi Samyeli Sokak'taki 4 katlı tekstil atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiden 2'si itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, içeride mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title