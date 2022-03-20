Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Haberler

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Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bayrampaşa'da kaldırıma çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da kaldırıma çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde Beşire G. yönetimindeki 34 PSP 41 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

Araçta sıkışan sürücü Beşire G. ile Can B. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hafif yaralanan sürücüye sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edilirken, Can B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bayrampaşa, Otomobil, Güncel, Haberler

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