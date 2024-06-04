Bayrampaşa'da Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: Bir Kişi Ağır Yaralandı

BAYRAMPAŞA'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Kopan demir bariyerin çarpmasıyla yolda yaya olarak ilerleyen bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GJP 058 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir otomobilden kaçmak için sağa manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle çarptığı yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak yan yola düştü. Bu sırada, sokak üzerinde yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, kopan demir bariyerlerin çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobili çekici ile olay yerinden kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.