Bayrampaşa'da Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadını Gasp Eden Zanlı Tutuklandı

Bayrampaşa'da Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadını Gasp Eden Zanlı Tutuklandı
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Bayrampaşa'da bir kadının sosyal medyadan tanıştığı Azerbaycan uyruklu zanlı, cep telefonunu ve cüzdanını gasbettikten sonra kadına silahıyla darbe ederek kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu zanlı yakalanarak tutuklandı.

Bayrampaşa'da sosyal medyadan tanıştığı kadını evinden cep telefonunu ve cüzdanını gasbedip silahıyla darbeden Azerbaycan uyruklu zanlı tutuklandı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden kadının sosyal medyadan tanıştığı kişinin, cep telefonunu ve cüzdanını aldıktan sonra silahının kabzasıyla kendisine vurup kaçtığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin aynı yöntemle farklı gasp olaylarını gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, araştırmalarını derinleştirdi.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirledi.

Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheli, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin kadına silahın kabzasıyla vurup kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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